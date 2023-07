Ruba 250 euro di merce dagli scaffali del supermercato: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato una persona per furto. Le indagini, intraprese a seguito della segnalazione presentata dai responsabili di un supermercato situato nel territorio di competenza, hanno consentito di raccogliere elementi a carico di un soggetto in ordine alla sottrazione di merce dagli scaffali dell’esercizio commerciale per un valore di circa 250 euro.

I militari della Compagnia di Volterra invece hanno denunciato, per la seconda volta, un contravventore al foglio di via obbligatorio del Questore di Pisa, che gli impone di non fare ritorno, per tre anni, nel Comune di Monteverdi Marittimo.