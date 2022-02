Avevano svaligiato una farmacia: identificati e denunciati

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa un cittadino pisano 43enne e un coetaneo di origine sudamericana, sempre residente in città, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, perché al termine degli approfondimenti investigativi sarebbero stati individuati quali gli autori del reato di furto aggravato commesso nel pomeriggio dello scorso 23 novembre presso la Farmacia Landini, situata in via Aurelia Nord 10.