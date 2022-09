Alla guida dell'auto fuori dalle regole: due persone denunciate in provincia

I Carabinieri della Stazione di Peccioli hanno denunciato in stato di libertà una persona per guida in stato di ebbrezza. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, mentre percorrevano una strada nel Comune di Peccioli, hanno notato un’autovettura che, procedendo a zig zag, invadeva la corsia di marcia opposta e l'hanno fermata. La persona alla guida, sottoposta al test alcolemico, è risultata positiva con un valore oltre il consentito. Oltre alla denuncia è stato effettuato il ritiro della patente di guida, mentre l’autovettura è stata affidata ad una persona di fiducia.

I Carabinieri della Stazione di Palaia hanno invece denunciato in stato di libertà una persona per guida senza patente. I militari, durante un servizio perlustrativo, hanno visto un’autovettura che alla loro vista, senza motivo, cercava di invertire la marcia. Così hanno deciso di procedere al controllo e constatato che la persona alla guida era priva di patente di guida, poiché mai conseguita. Da successivi accertamenti è emerso inoltre che la persona era già stata sanzionata per la medesima violazione meno di un anno fa e, pertanto, hanno inviato la comunicazione all’Autorità Giudiziaria.