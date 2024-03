Ruba una catenina, poi tenta il furto su un'auto: denunciato due volte nello stesso giorno

Denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato - due volte nella stessa giornata - una persona per il reato di furto con destrezza, tramite la cosiddetta 'tecnica dell’abbraccio' e per tentato furto su auto.

Nello specifico nella mattinata, dopo essersi introdotto in un giardino di un’abitazione, avrebbe avvicinato il proprietario, paventando una vecchia conoscenza e con la 'tecnica dell’abbraccio” gli avrebbe sfilato dal collo una catenina d’oro.

I Carabinieri, sulla base di una descrizione del soggetto, lo hanno rintracciato e denunciato.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

A seguire, nel tardo pomeriggio della stessa giornata, il giovane avrebbe provato a forzare un’autovettura - regolarmente parcheggiata nel centro di San Miniato - per poi, scoperto dal proprietario nel frattempo sopraggiunto, fuggire per le vie limitrofe senza riuscire ad asportare nulla.

Raccogliendo la descrizione e integrando con informazioni pervenute dai colleghi che lo avevano denunciato precedentemente, i Carabinieri della Stazione di San Miniato, nel giro di poche ore, lo hanno rintracciato e deferito nuovamente all’autorità giudiziaria.