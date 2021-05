Vede i poliziotti e tenta la fuga: espulso 38enne con precedenti per spaccio

Nel corso dei controlli anti-assembramenti condotti nel pomeriggio di lunedì dalla Squadra Volanti della Polizia nella zona di piazza delle Vettovaglie-borgo Stretto, gli agenti hanno notato un uomo nordafricano che, alla loro vista, si dava alla fuga verso via Notari. La pattuglia lo ha inseguito ed è riuscita a raggiungerlo in largo del Parlascio. Il fuggitivo ha opposto resistenza al controllo identificativo, scalciando e sbracciando verso gli operatori, che lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale: pur essendo irregolare sul territorio e nullafacente, è stato trovato in possesso di 265 euro di piccolo taglio, probabilmente provenienti da attività di spaccio. L'uomo aveva infatti precedenti: si trattava di un tunisino 38enne, già arrestato dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile per spaccio proprio in zona Vettovaglie.



E’ stato così accompagnato in Questura, dove è stata formalizzata nei suoi confronti denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e, dopo l’acquisizione del nullaosta da parte della Procura della Repubblica, stamani è stato accompagnato, da una pattuglia della Polizia di Stato, presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Milano, da dove verrà collocato sul primo volo charter utile per Tunisi, con divieto di reingresso in Italia per 5 anni, pena l’arresto.