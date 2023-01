Fermato con un coltello, in casa aveva refurtiva di due colpi avvenuti a Pontedera ed Empoli

I Carabinieri di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà una persona, nei giorni scorsi, contestandole il concorso in alcuni furti in esercizi commerciali a Pontedera ed Empoli. Il soggetto indagato è stato accusto anche per il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel dettaglio, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo della citata persona, sorprendendola in possesso di un coltello a serramanico. E' scattata successivamente anche la perquisizione presso il suo domicilio: è qui che i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un monopattino marca Ducati, trafugato poco prima di Natale a Pontedera, in un noto negozio di strumenti elettronici e articoli per la casa, ed anche un televisore, risultato rubato in un'altra attività commerciale empolese.