Fermato dopo aver derubato due abitazioni a Donoratico: l'uomo era partito da Pisa

Nella serata di domenica 16 agosto i Carabinieri di Donoratico (Livorno) hanno denunciato in stato di libertà un cittadino di 25 anni nazionalità africana del Gambia, residente a Pisa, per furto, tentato furto e ricettazione. Il cittadino straniero nel corso del pomeriggio, approfittando di alcune finestre aperte, si è introdotto in due abitazioni per sottrarre un ipad e la somma di 30 euro prima di darsi alla fuga appena si è accorto di essere stato notato da uno dei proprietari delle abitazioni.

Esaminata la denuncia presentata da quest'ultimo per furto in appartamento, i Carabinieri di Donoratico hanno rapidamente ricostruito l’intera dinamica dei fatti sino a risalire all’identità del sospettato. Nelle indagini fondamentale è stata anche la descrizione del soggetto fornita ai militari, incrociata con gli approfondimenti svolti. I Carabinieri pertanto si sono messi subito sulle tracce del 25enne originario del Gambia che, nel frattempo, era stato indicato da alcuni testimoni mentre stava cercando di accedere ad altre due abitazioni sempre nell’intento predatorio.

L’iniziativa è stata bloccata dai militari nel corso della sera quando, dopo averlo individuato e bloccato, sono riusciti anche a recuperare parte della refurtiva che hanno poi restituito ai legittimi proprietari. Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno competente per furto, tentato furto e ricettazione per cui sarà proposto, alla Questura di Livorno, per adeguata misura di prevenzione.