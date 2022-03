Furto con spaccata in gelateria: rintracciata la complice

E' stata rintracciata dalla Polizia municipale e denunciata la donna che aveva partecipato, in concorso, al furto con spaccata alla Gelateria Manzi di via Oberdan lo scorso novembre. Pochi giorni dopo il colpo era stato fermato il complice , un uomo di origine straniera, riconosciuto grazie alle immagini della videosorveglianza. Ieri sera invece è stato il turno della donna. Secondo le indagini, i due erano riusciti a rubare appena 100 euro dal fondo cassa. Dopo accurate indagini e riscontri, la donna è stata avvistata in centro a Pisa e fermata.