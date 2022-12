Dallo scaffale del supermercato alla borsa: donna denunciata per furto

Aveva nascosto merce nella borsa, all'interno di un supermercato cittadino. A finire nei guai una donna di nazionalità italiana, con precedenti e già sottoposta ad una misura di sicurezza. I suoi movimenti non sono passati inosservati agli addetti alla sicurezza del punto vendita che hanno chiamato il 112, continuando a tenere sott'occhio la persona, fino all’arrivo dei Carabinieri.

Le indagini dei militari hanno permesso di rinvenire nella disponibilità della donna la merce poco prima asportata dagli scaffali e in più oggetti da

taglio e da scasso utilizzati con tutta probabilità per rimuovere i dispositivi di antitaccheggio.

La merce è stata restituita al personale del supermercato mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.