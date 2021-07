Doppio furto in centro: preso e denunciato uno dei due ladri

Un discreto bottino nonostante un primo colpo andato a vuoto, poi però la Polizia ha 'guastato' i festeggiamenti quando tutto sembrava essere filato via liscio. Nella notte di mercoledì 7 luglio sono stati segnalati due tentativi di furto nel quartiere di San Martino. Il primo, attorno all'1:45, è avvenuto in una scuola di ballo in via Bovio: qui i ladri non hanno trovato niente di loro interesse.

Alle 3 invece le stesse persone si sono introdotte in un ristorante di via Croce e hanno rubato 200 euro di fondo cassa. Le indagini della Squadra Volanti della Questura di Pisa sono scattate immediatamente, supportate dagli elementi raccolti sul posto dagli agenti della Polizia Scientifica. Le pattuglie si sono messe alla ricerca di due persone, presunte autrici dei due reati. Attorno alle 4:25 i poliziotti hanno fermato in via San Martino un pluripregiudicato 23enne, residente nella zona pisana, le cui fattezze ed il cui abbigliamento erano identici a uno dei due soggetti notati nei due esercizi presi di mira. Il giovane dopo il fotosegnalamento, vista la trascorsa flagranza, è stato denunciato per il reato di furto aggravato continuato, in concorso con persona in via di identificazione.