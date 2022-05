Marina di Pisa, fili elettrici volanti e musica: denunciato il gestore di un locale

Denunciato il gestore di un locale di Marina di Pisa poichè, durante un controllo effettuato in orario notturno lo scorso 30 aprile, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno constatato la violazione delle prescrizioni di esercizio disposte dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che prevedono che, all’interno del locale, non debbano “esserci fili elettrici volanti od appoggiati sul pavimento”. Nei confronti del gestore è stata inoltre elevata sanzione amministrativa, per avere consentito nel locale la diffusione di musica, nonostante il divieto di emissioni sonore, in violazione del divieto imposto dal Comune di Pisa.