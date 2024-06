Coltello, forbici e grimaldelli: due persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno complessivamente denunciato - in distinte circostanze - tre persone rispettivamente per porto di oggetti atti ad offendere, possesso di grimaldelli e per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Pisa.



Nello specifico, di notte, nel centro città i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nell'ambito della più generale azione di contrasto ai reati, hanno controllato e sorpreso un soggetto con un coltello a serramanico di 12 cm e un secondo con un paio di forbici e un set di grimaldelli, senza averne un giustificato motivo.

Per entrambe le persone è scattato il sequestro degli oggetti e la denuncia all’autorità giudiziaria, rispettivamente per porto di oggetti atti ad offendere, e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.



Inoltre, sempre i militari della Sezione Radiomobile hanno sorpreso una persona in centro città destinataria della misura del divieto di ritorno nel Comune. I militari hanno quindi proceduto alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’inosservanza della misura in atto.