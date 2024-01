A zig zag in motorino: era ubriaco

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, durante le ore notturne, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza.

Il conducente di un motorino è stato notato procedere a zig zag a bordo del mezzo in pieno centro storico, così i militari dell'Arma lo hanno fermato e sottoposto all'alcol test che ha dato esito positivo: il guidatore aveva infatti un tasso di alcool nel corpo di poco superiore a 4 g/l, normalmente un valore considerato da coma etilico.

Il soggetto è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria pisana, la patente ritirata e il motorino sottoposto a sequestro.