Controlli sulle strade: due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

Denunciate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa due persone per guida in stato di ebbrezza.

Nel primo caso nel comprensorio della Compagnia di Pisa, i militari della Sezione Radiomobile del locale NORM hanno controllato un utente della strada che, alla guida di veicolo, è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 0,98 g/l, dunque superiore di quasi 2 volte il limite consentito dalla normativa.

Nell'altro caso, nel territorio della Compagnia di Pontedera, i militari dell'Arma hanno proceduto al controllo di un altro conducente che, sottoposto all’esame dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,75 g/l, valore che supera quasi 4 volte il limite consentito dalla Legge.

In entrambi i casi i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e alla denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Pisa.