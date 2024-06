Alla guida in stato di ebbrezza rimane coinvolto in un incidente: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà un conducente per guida in stato di ebbrezza.

Il guidatore era rimasto coinvolto in un incidente stradale senza riportare lesioni. Dagli accertamenti eseguiti dai militari è emerso che aveva un tasso alcolemico pari a quasi il doppio del limite consentito dalla normativa.

Sono scattati, oltre alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria, il ritiro della patente di guida e l’affidamento del veicolo a terzi.