"Ho dimenticato la patente a casa", gli era stata ritirata nel 2021

I Carabinieri della Compagnia di San Minato hanno denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di reiterazione nella guida senza patente. I militari, durante un servizio di controllo nel territorio di competenza, lo hanno fermato mentre era alla guida di un furgone di proprietà di una terza persona. Alla richiesta di mostrare libretto e patente, il soggetto ha riferito di aver dimenticato la patente a casa: da un veloce controllo è emerso che allo stesso conducente, qualche giorno prima, era stata elevata una sanzione per guida senza patente.

I Carabinieri hanno provveduto ad accompagnare l'uomo in caserma per ulteriori accertamenti. E' così definitivamente emerso che la patente di guida data per dimenticata a casa in realtà gli era stata ritirata dalla Prefettura di Pisa nel 2021. Per la persona è scattata così la denuncia alla Procura della Repubblica.