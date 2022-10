Santa Luce, fermato ancora alla guida senza patente: denunciato

Denunciata in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Santa Luce una persona per guida senza patente.

I militari, durante un servizio perlustrativo,hanno effettuato il controllo di un’auto constatando appunto che il conducente era privo di patente di guida, poiché mai conseguita. Da accertamenti è emerso inoltre che la persona era già stata sanzionata per la stessa violazione nel biennio precedente.

L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.