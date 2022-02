Invadono uno stabile in disuso alla Cittadella: denunciati

Le Volanti della Polizia, nella mattinata di ieri 11 febbraio, sono intervenute presso uno stabile in disuso di proprietà della Provincia sul lungarno Sidney Sonnino, angolo Ponte della Cittadella, in quanto i residenti hanno segnalato presenze sospette all'interno dell'edificio.

Al momento del controllo gli agenti hanno trovato i giacigli di fortuna di due persone, che sono state di lì a poco fermate dopo un primo tentativo di fuga. Si tratta di due tunisini, un 48enne ed un 30enne, entrambi con precedenti di polizia per stupefacenti. I due sono stati accompagnati in ufficio per gli accertamenti di rito ed il rituale fotosegnalamento. Al termine degli adempimenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di edifici. Nei loro confronti sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale in quanto non regolari sul territorio nazionale.

Nella serata di ieri, inoltre, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio da parte di pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, cui ha partecipato anche personale Nas dei Carabinieri di Livorno, predisposto per contrastare le attività illegali nel centro cittadino e per vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Nel corso del servizio sono state identificate 43 persone, controllati 13 esercizi commerciali e 6 veicoli.