Sorpreso con marijuana in auto: denunciato a Pontedera

Denunciata in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Pontedera una persona per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.



In città, nella giornata di Ferragosto, i militari, impegnati in un servizio di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e di degrado urbano, hanno controllato un uomo, sorpreso in possesso di una sigaretta artigianale, confezionata con sostanza stupefacente e parzialmente consumata; i successivi accertamenti, estesi anche sul veicolo, hanno permesso di trovare e sequestrare oltre 50 grammi di marijuana.