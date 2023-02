Carenze igieniche e mancata rintracciabilità degli alimenti: multato e denunciato un commerciante

Nel comprensorio della Compagnia Carabinieri di San Miniato, i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, supportati dai colleghi dell’Arma locale, hanno segnalato alle Autorità sanitaria e amministrativa un esercente, contestandogli:

- la detenzione per la somministrazione, all’interno di un frigo congelatore, di alimenti vari (carne e pesce) privi di rintracciabilità;

- l’aver mantenuto i locali dell’attività in precarie condizioni igienico sanitarie per deposito diffuso di unto e scarti di precedenti lavorazioni;

- l’aver omesso di vigilare sul rispetto del divieto di fumare, per il rinvenimento di diversi portacenere con mozziconi di sigarette, ubicati in un locale annesso;



- la mancata compilazione delledelle temperature dei frigoriferi.Nella circostanza, i militari hanno proceduto al sequestro cautelare di 35 chilogrammi dei citati alimenti ed elevato complessivamente multe per oltre 3900 euro.