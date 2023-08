In giro tra i turisti, a loro carico il divieto di ritorno: denunciate due nomadi

Nel pomeriggio di ieri, 11 agosto, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura, nel corso dei controlli nelle vie adiacenti piazza dei Miracoli al fine di prevenire borseggi e furti su autovetture in sosta o a danno di turisti, transitando in via Bonanno Pisano ha notato la presenza di due ragazze di origini nomadi che cercavano di eludere il controllo, allontanandosi in tutta fretta e mischiandosi tra la folla.



I poliziotti hanno simulato di disinteressarsene, per poi bloccarle in via Giunta Pisano, dove le due sono state compiutamente identificate per una 30enne ed una 20enne, residenti in un campo nomadi della capitale. Entrambe con svariati precedenti contro il patrimonio, sono state accompagnate in Questura e denunciate alla Procura della Repubblica perché sono risultate inottemperanti alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pisa, emesso nei loro confronti dal Questore di Pisa lo scorso maggio per tre anni.