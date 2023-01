Fermato a bordo di un ciclomotore rubato e con un coltello a serramanico: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pisa hanno denunciato in stato di libertà una persona per tentato furto di un ciclomotore e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.



I militari nel transitare sui lungarni hanno notato la persona salire a bordo di un ciclomotore, risultato poi essere di proprietà di un altro soggetto.

Il fermato è stato anche sorpreso in possesso di un coltello a serramanico e, pertanto, denunciato.