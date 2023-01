Controlli alla circolazione stradale: due persone denunciate

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nei territori di competenza, i Carabinieri delle Compagnie di Pisa e di Pontedera hanno denunciato due persone, rispettivamente per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per rilevare un eventuale stato di alterazione e per guida in stato di ebbrezza alcolica.



Nel primo caso la persona è stata denunciata perchè, controllata alla guida di un'auto, rifiutava l’accertamento presso la struttura sanitaria, come previsto dal Codice della strada. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.



La seconda persona invece, controllata alla guida di un veicolo, è risultata positiva all’alcoltest, con un tasso di alcolemia pari a 0,95 g/l: è scattata così la denuncia e il ritiro della patente di guida.