Un coltello nel cruscotto dell'auto e una truffa online: due denunciati a Volterra

I militari della Compagnia di Volterra hanno svolto un controllo su un conducente alla guida dell'auto. Durante la perquisizione veicolare è stato rinvenuto in un cassettino un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri, dei quali sette di lama. L'uomo non ha saputo fornire alcune giustificazione riguardo alla presenza dell'arma all'interno della vettura, così i militari oltre a sequestrare il coltello hanno denunciato il guidatore per porto abusivo di armi.

In una differente circostanza, sempre i Carabinieri di Volterra, a conclusione di specifici accertamenti, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria una persona per una truffa on-line: questo soggetto avrebbe indotto un acquirente ad effettuare un bonifico di 180 euro per l’acquisto di un oggetto, venduto attraverso una piattaforma di annunci telematici e mai ricevuto.