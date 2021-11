Con la pistola all'ospedale per un'operazione: denunciato

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pisa ha denunciato in stato di libertà, per il reato di porto abusivo di armi, un uomo 77enne residente a Livorno. Il provvedimento è stato preso dopo che una pattuglia della Squadra Volanti è dovuta intervenire presso l’ospedale di Cisanello, dove il 77enne, ricoverato per un intervento, aveva con sé l'arma da fuoco. Dagli accertamenti l'uomo è risultato sprovvisto di porto d’armi e la pistola è stata ritirata dagli operatori intervenuti.