Con fare sospetto e una punta di un trapano vicino alle auto in sosta: denunciato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due persone. Nel dettaglio, il primo dei due è stato sorpreso dai militari in pattugliamento alla stazione ferroviaria di Pisa, risultando gravato dalla misura di divieto di ritorno nel Comune.

Il secondo invece è stato attenzionato a Santa Croce sull'Arno, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa. L'uomo in questo caso si aggirava in modo sospetto fra alcune auto in sosta, così i Carabinieri sono intervenuti per verificare le sue intenzioni. L'uomo non ha saputo dire il motivo della sua presenza sul posto e in suo possesso, nascosta in una tasca del giacchetto, è stata trovata una punta di trapano. E' stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.