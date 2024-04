Coltelli, merce rubata e arnesi per lo scasso: denunciate quattro persone

Quattro persone denunciate dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontedera nel corso di controlli svolti nella giornata di ieri, 4 aprile.

In un primo episodio i militari hanno denunciato in stato di libertà un uomo, domiciliato in Valdera, ritenuto responsabile del reato di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

Lo scorso 2 aprile l’uomo in questione era stato controllato mentre girava a piedi nell’area urbana di Pontedera e, nella circostanza, era stato sorpreso in possesso di un coltello della lunghezza di circa 25 cm e di varia merce ancora custodita nelle confezioni originali (caricabatterie per telefoni cellulari, altoparlanti, taglia capelli professionali, un trapano ed altro materiale simile). L’uomo non era in grado di fornire indicazioni circa l’origine degli oggetti in suo possesso che, pertanto, sono stati sottoposti a sequestro, insieme al coltello, in attesa degli esiti dei successivi accertamenti che hanno consentito di stabilire che la merce era stata trafugata, da persone al momento ignote, all’interno di un grande magazzino della Valdera. L’uomo é stato quindi denunciato in stato di libertà per il porto del coltello e per la ricettazione della merce trovata in suo possesso.



In una seconda circostanza i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà tre persone residenti in Valdera, ritenute responsabili in concorso dei reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e possesso di chiavi o arnesi idonei allo scasso.

Infatti la notte del 4 aprile i militari hanno intercettato a Pontedera un veicolo rubato da ignoti circa due settimane prima. A bordo erano presenti i tre giovani che, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 19 cm, vari attrezzi idonei allo scasso e numerose chiavi di autovetture di vari brand. Al termine delle operazioni previste, i tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.