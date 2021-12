Musica alta e schiamazzi a notte fonda: denunciata una ragazza

Nella notte di sabato 4 dicembre una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuti in via Vespucci in seguito alla segnalazione di alcuni residenti di un condominio: musica alta e schiamazzi provenivano infatti da un appartamento dell'edificio. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno provveduto a identificare tutti i presenti, tra i quali tre studenti universitari spagnoli, residenti in affitto nell'appartamento.

Una ragazza 21enne spagnola si è rifiutata di fornire le proprie generalità e in spagnolo ha offeso i poliziotti. Gli agenti così l'anno condotta in Questura dove è stata denunciata a piede libero per i reati di rifiuto di indicazione sulla propria identità e oltraggio a pubblico ufficiale.