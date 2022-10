Due uomini scoperti a bordo di bici rubate: per uno straniero scatta l'espulsione

Nella mattinata di mercoledì 19 ottobre in via dei Cappuccini una Volante della Questura, nel corso del consueto pattugliamento, ha controllato un soggetto a bordo di una bicicletta che, dagli accertamenti nella Banca dati, è risultata rubata. L’uomo, identificato per un cittadino nigeriano 42enne, regolarmente residente a Pisa, è stato accompagnato in Questura e al termine degli adempimenti procedurali è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione. Il mezzo è stato restituito al proprietario.

Un altro intervento della Squadra volanti è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Cattaneo, quando un cittadino ha segnalato alla Sala operativa di aver notato la propria bicicletta, per la quale aveva sporto denuncia di furto, ferma davanti ad un panificio. I poliziotti sono giunti sul posto e, dopo un breve appostamento, hanno individuato un soggetto che si stava allontanando a bordo del mezzo. Dopo un breve inseguimento lo hanno bloccato e accompagnato in Questura. La bicicletta è stata immediatamente restituita al proprietario mentre il soggetto extracomunitario, tunisino 31enne già noto alla Polizia e con precedenti per stupefacenti, è stato denunciato per il reato di ricettazione e messo a disposizione della Sezione espulsioni dell'Ufficio Immigrazione. Gli operatori hanno chiesto e ottenuto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza un posto al Centro di Permanenza e di rimpatrio di Bari Palese, dove nella mattinata di giovedì 20 ottobre una pattuglia della Polizia lo ha scortato e da dove sarà rimpatriato a Tunisi.