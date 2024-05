Sull'argine dell'Arno con una roncola di 60cm: denunciato

Si aggirava nei pressi dell’argine del fiume Arno a Pisa, brandeggiando un attrezzo. La segnalazione è arrivata ai Carabinieri che sono intervenuti sul posto rintracciando la persona in possesso, senza avere un giustificato motivo, di una roncola lunga circa 60 cm.

L’oggetto è stato sottoposto a sequestro ed il suo possessore denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad

offendere.