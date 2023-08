Controlli, trovato con la droga in piazza Vittorio Emanuele: denunciato uno spacciatore

Continuano i controlli dei Carabinieri per contrastare i fenomeni dello spaccio e del consumo di stupefacenti. In piazza Vittorio Emanuele i militari della Compagnia di Pisa hanno segnalato una persona per detenzione di droga ai fini di spaccio. I Carabinieri delle stazioni di San Giuliano Terme, Migliarino Pisano e Marina di Pisa, durante un articolato servizio, hanno controllato un cittadino straniero che, all’atto della perquisizione, è stato sorpreso in possesso di un involucro contenente più di 5 grammi e mezzo di hashish, un bilancino di precisione e del denaro contante, verosimile provento dell’attività di spaccio. Per l'uomo è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria con sequestro della sostanza stupefacente.