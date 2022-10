Fermato con le dosi di cocaina nei pantaloni: denunciato

Nel pomeriggio di domenica 23 ottobre, nel corso dei consueti servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio in centro, il personale della Sezione narcotici della Squadra Mobile della Questura ha proceduto al controllo, nei pressi della stazione, di un giovane di origini nordafricane. Il ragazzo è stato notato dai poliziotti per il suo atteggiamento, che faceva sospettare di essere un pusher in attesa di clienti. Il fiuto degli investigatori è stato premiato: all'esito del controllo è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi, che avrebbero fruttato al dettaglio almeno 300 euro di incasso. Il ragazzo è stato accompagnato in Questura e denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

In serata, intorno alle 21, gli agenti della Questura hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale di Cisanello. All’ interno del locale, intento a giocare a una slot machine, è stato identificato un nordafricano 20enne. Il ragazzo, da un incrocio con le informazioni contenute nella banca dati delle forze di Polizia, è risultato ricercato perché destinatario del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso dal prefetto di Enna lo scorso 4 marzo. Pertanto è stato accompagnato in Questura dove gli è stato notificato il decreto.