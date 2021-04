Aspetta 'clienti' in piazza Sant'Antonio: spacciatore denunciato

La Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Pisa ha denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un tunisino di 22 anni, sorpreso in piazza S. Antonio. Dopo un prolungato servizio di osservazione degli investigatori, che ne hanno colto l’atteggiamento tipico del pusher che aspetta acquirenti, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di varie dosi di stupefacente tra hashish, cocaina e eroina pronte per essere smerciate.