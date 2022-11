Vendono hashish a un ventenne pisano: denunciati due spacciatori

Nel pomeriggio di domenica 6 novembre, nel corso di un servizio volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti nella zona della stazione, gli investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura hanno effettuato un servizio di appostamento in viale Gramsci. Gli agenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di spaccio di stupefacenti due cittadini senegalesi, un 26enne ed un 40enne, colti nella flagranza di cedere hashish ad un 20enne pisano. Lo stupefacente, poco più di un grammo, è stato sequestrato e l'acquirente è stato segnalato come assuntore.