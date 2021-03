Stazione, tenta di nascondere la droga sopra la ruota di un'auto: in casa segni dell'attività di spaccio

Ancora Polizia di Stato all'opera contro lo spaccio nella zona della stazione e di Porta Fiorentina, con le pattuglie in borghese della Sezione Narcotici della Squadra Mobile. Stavolta a finire nella rete degli investigatori è stato un cittadino marocchino 42enne, pizzicato in una traversa di viale Bonaini mentre, alla vista dei poliziotti, tentava di occultare un involucro sopra la ruota di un'auto parcheggiata. La perquisizione sul posto ha consentito di riscontrare che nell’involucro vi erano circa 15 grammi di hashish, mentre in un calzino l’uomo aveva nascosto una dose di eroina pronta da spacciare.



La conseguente perquisizione nella sua abitazione, in zona Porta Fiorentina, ha consentito di sequestrare una bilancina di precisione, materiale atto al confezionamento in dosi come ritagli di cellophane e di carta d’alluminio, diversi cellulari su cui sono in corso accertamenti (l'ipotesi è che siano stati trafugati e poi ceduti da tossicodipendenti per l’acquisto di stupefacente) e numerose banconote da 10 euro, anche questo indice presunto di spaccio. L’uomo al termine degli accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.