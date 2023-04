Sorpresi con cocaina, hashish e eroina: tre ragazzi nei guai

Intervento nella tarda serata di ieri, 16 aprile, di una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato in via Amendola, nei pressi della Chiesa del Sacro Cuore, a seguito della segnalazione di presunta attività di spaccio.



Sul posto gli agenti hanno notato la presenza di tre ragazzi che alla vista delle Polizia tentavano la fuga. Raggiunti sono stati identificati e portati presso la Questura per un controllo più approfondito. Sono stati trovati in possesso di tre involucri contenenti cocaina, eroina e hashish.



I tre sono stati deferiti alla Prefettura per l’illecito amministrativo derivante dall’uso personale di sostanza stupefacente. Uno di questi, inoltre, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura perché irregolare sul territorio nazionale.