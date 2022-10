Viale Bonaini, fermato dalla Polizia ingoia involucri di droga

Nella serata di ieri, mercoledì 26 ottobre, gli investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura, durante l’effettuazione nel centro di Pisa di un servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo, in viale Bonaini, di un tunisino 19enne.



I poliziotti avevano acquisito dal sottobosco criminale della zona notizie circa un suo diretto coinvolgimento nella rete di spaccio in mano ad extracomunitari della zona; una new entry insomma tra i pusher, sperando che la faccia nuova in giro non solleticasse le attenzioni della Polizia sul suo conto.



Invece i poliziotti si sono appostati ed al momento giusto lo hanno bloccato, non riuscendo nel frangente ad impedirgli di mettere furtivamente in bocca un numero imprecisato di palline di colore bianco.



Durante la permanenza negli uffici della Questura, il 19enne ha vomitato alcuni involucri di colore bianco contenenti circa 3 grammi di cocaina che aveva precedentemente ingerito. Pertanto è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, così come disposto dal PM di turno, trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del processo direttissimo.



Stamani è stato condotto in Tribunale dove il giudice ha convalidato l’arresto e, dopo la richiesta dei termini a difesa, disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.