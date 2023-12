Nel contesto dei pattugliamenti predisposti e potenziati durante le festività natalizie per prevenire e combattere i reati, i Carabinieri di San Miniato hanno denunciato un uomo sorpreso ad un controllo con droga e contanti. Nel dettaglio, il soggetto, stranieri, è stato fermato per le verifiche del caso mentre era a bordo di una bicicletta. In suo possesso sono stati trovati circa 6 grammi di hashish, già diviso in 3 dosi, e una somma di denaro contante pari a 1.015 euro. Nella tasca del giubbotto aveva anche un taglierino. Tutto il materiale è stato sequestrato.