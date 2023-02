Carabinieri intervengono per sedare una lite e scoprono la casa di due spacciatori

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari, intervenuti all’interno di un appartamento per sedare una lite tra i due inquilini, hanno rinvenuto 4 bilancini di precisione, cutter, ritagli in nylon di forma circolare e un involucro in nylon contenente marijuana per un peso complessivo superiore ai 15 grammi. La droga è stata sequestrata.