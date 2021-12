Tenta di rubare il carrello della spesa di un altro cliente: denunciato

Ha tentato il colpo in un supermercato situato nel quartiere di Cisanello, trafugando il carrello della spesa di un altro cliente approfittando della momentanea apertura dei cancelletti di sicurezza delle casse veloci. L'azione però è stata notata dagli addetti alla sicurezza del supermercato, che prima lo hanno bloccato e poi hanno segnalato l'accaduto al 112.

La pattuglia della Polizia giunta sul posto lo ha identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato: si tratta di un uomo 42enne residente nella periferia pisana. A nulla sono valse le scuse del protagonista del tentato furto, che ha spiegato di essere in forti difficoltà economiche e ha anche pagato per intero il contenuto del carrello. La denuncia è scatta poiché era riuscito a strappare il cocide antitaccheggio da una bottiglia di superalcolico.