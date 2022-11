Picchiarono un compagno di classe fuori dalla scuola: denunciati

I Carabinieri di Pontedera, a conclusione di una breve indagine, hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze tre giovani, responsabili in concorso di lesioni personali aggravate ai danni di un loro compagno di scuola. L’episodio era avvenuto il 24 settembre scorso all’esterno dell’istituto scolastico 'Marconi' dove, al termine delle lezioni, i tre ragazzi avevano aggredito e percosso un compagno di classe. La vicenda, conseguente ad un litigio per futili motivi nato in classe la mattina stessa, era culminata con l’aggressione della giovane vittima successivamente ricorsa alle cure mediche presso il Pronto Soccorso ospedaliero di Pontedera.

I carabinieri, ricevuta la denuncia da parte dei genitori della vittima, avevano avviato i loro accertamenti, terminati poi con l’identificazione ed il deferimento dei tre giovani autori dell’aggressione. L’aggressione fu ripresa con un telefono cellulare di alcuni dei ragazzi presenti e testimoni dell’episodio. Il video, divenuto virale in quanto pubblicato su diversi siti e social, suscitò l’indignazione di molti e ha costituito la fonte di prova principale per gli inquirenti.