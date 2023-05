Si aggirano tra le case con attrezzi per lo scasso nascosti in auto: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti per il possesso di chiavi modificate e grimaldelli. I militari, durante un efficace servizio dinamico nel territorio di competenza finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione, hanno proceduto al controllo di un veicolo con a bordo le tre persone che si aggiravano per le vie di un’area residenziale del Comune.

Durante la perquisizione dell'auto i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati nell’abitacolo, una tronchese di 90 cm, un piede di porco, un seghetto, un cacciavite e delle chiavi passepartout, per i quali i denunciati non hanno saputo fornire giustificazioni in merito al possesso. Accompagnati in caserma, dopo l’identificazione e ulteriori accertamenti, i tre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Pisa.