Non consegna l'elettrodomestico venduto online: denunciato per truffa

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati, più in generale, a reprimere i reati contro il patrimonio ai danni dei cittadini, anche sul web, hanno deferito in stato di libertà una persona per una presunta truffa online. I militari della Stazione Carabinieri di Pisa hanno identificato un soggetto che avrebbe indotto un acquirente a effettuare un bonifico su un conto online a suo favore, per un valore di circa 600 euro, per l’acquisto di un elettrodomestico che non è stato mai spedito. A conclusione degli accertamenti telematici svolti dai militari è stato possibile risalire al sospettato nei confronti del quale è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.