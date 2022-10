Abbandonano l'auto al posto di blocco dei Carabinieri: denunciati due uomini e una complice

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato due uomini per furto aggravato in concorso ed una donna per favoreggiamento. Nello specifico, al termine di un’attività d’indagine, i prime due sono stati identificati nei soggetti che, alcuni giorni fa, a Pisa, in via dell’Idrovora, avevano eluso il controllo di una pattuglia abbandonando, alla vista dei militari, l’autovettura sulla quale viaggiavano e dandosi alla fuga nella vicina boscaglia. Nell’occasione, all’interno del veicolo, i Carabinieri avevano ritrovato alcune valigie contenenti indumenti ed effetti personali risultati oggetto di un furto, commesso, nel capoluogo, a danno di due turisti stranieri.

La donna, invece, che aveva in uso il veicolo abbandonato dai due nelle concitate fasi della fuga, risultato privo di copertura assicurativa e successivamente posto sotto sequestro, è accusata di aver rilasciato dichiarazioni finalizzate ad eludere le indagini. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.