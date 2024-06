In casa nasconde mille euro in contanti e il 'kit dello spacciatore': denunciato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno controllato il soggetto mentre era alla guida di un’auto. I Carabinieri, visto l’atteggiamento del guidatore, hanno proceduto alla perquisizione della vettura rinvenendovi, occultati nel cassettino posto sotto il posacenere, 13 involucri in cellophane di cocaina pari a 7 grammi, la somma di 600 euro in contanti con banconote di vario taglio e un cellulare.

La successiva perquisizione dell’abitazione di residenza, effettuata subito dopo, ha permesso di rinvenire occultati in un cassetto di un mobile del soggiorno ulteriori 1.000 euro, buste in plastica, ritagli in cellophane della stessa tipologia e colore di quelli rinvenuti in auto, altro materiale usato per il confezionamento dello stupefacente, insieme a un’agenda manoscritta con nomi e cifre ad essi associati e ulteriori due cellulari accesi e funzionanti.