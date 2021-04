Ruba una borsa ma viene fermato poco dopo dalla Polizia: denunciato

Denunciato dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, nel corso di un controllo stradale in zona Sant'Ermete a Pisa, un 48enne originario di Caserta per ricettazione, porto abusivo di coltelli e inosservanza della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal questore di Pisa.

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, aveva con se' una borsa contenente un computer portatile, un tablet e due coltelli. Dagli accertamenti immediatamente effettuati dagli agenti è risultato che la borsa era stata sottratta poco prima dall’auto di una donna. La signora, dato il breve lasso temporale tra il furto e il ritrovamento della borsa, non si era neppure accorta di essere stata derubata dal malfattore. Convocata in Questura, ha ringraziato i poliziotti, che le hanno restituito la borsa contenente gli effetti personali, il pc portatile ed il tablet.