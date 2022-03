Scappa dal tavolo dopo aver mangiato la pizza: denunciato

Un italiano di 34 anni ha tentato uno dei trucchi più vecchi della storia del commercio: mangiare e poi alzarsi dal tavolo senza pagare il conto, abbandonando il locale in fretta e furia. E' accaduto venerdì 11 marzo in una pizzeria situata alle Piagge: l'uomo, in compagnia della famiglia, dopo aver mangiato è scappato tentando di non pagare i 40 euro del conto. Dopo la presentazione della querela in Questura da parte del titolare, i poliziotti hanno denunciato il 34enne per il reato di insolvenza fraudolenta. L'uomo è stato rintracciato da una pattuglia della Squadra volanti intervenuta sul posto.