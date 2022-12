Sorpreso con il monopattino appena rubato: arrestato 40enne pluripregiudicato

Restituito al proprietario dagli agenti del Nosu un costoso monopattino elettrico (valore di circa 1000 euro) che era stato rubato, poche ore dopo l’acquisto, mentre era stato lasciato legato con la catena ad un palo in via Gramsci. Nell’occasione gli uomini, coordinati dal commissario Migliorini, avevano anche arrestato il ladro, un 40enne tunisino pluripregiudicato e irregolare sul territorio, nei pressi della stazione e nella quasi flagranza, poiché aveva ancora con sé il veicolo appena rubato. Grande soddisfazione del proprietario nel poter rientrare in possesso del mezzo dissequestrato dalla Procura.

Una seconda operazione è stato conclusa dagli agenti della municipale. Sorpreso in flagrante un ladro di biciclette in via San Bernardo dalla polizia municipale. Nel pomeriggio di mercoledì 7 dicembre gli agenti del nucleo Centro Storico di pattuglia in Corso Italia hanno visto un soggetto accucciato nei pressi di una bicicletta legata con la catena ad un gancio nel muro. L’uomo, non avvedutosi di essere osservato, ha estratto dalla giacca una grossa tronchese e, a pochi metri dagli agenti, ha iniziato a tagliarla, producendo un forte rumore di metallo.

Immediatamente bloccato, il soggetto, identificato per un 30enne pisano pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato nuovamente denunciato per tentato furto aggravato e porto di strumenti di effrazione: le tronchesi che sono state sequestrate. Il ragazzo era stato denunciato appena due settimane fa dagli agenti del Nosu per il furto che aveva perpetrato alla Farmacia Comunale 5 di via Niccolini, scoperto grazie alle telecamere di sorveglianza dopo la denuncia presentata dal titolare. La bicicletta è stata immediatamente restituita al proprietario.