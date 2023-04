Fermato dalla Polizia: in auto nasconde due sfollagente, un taglierino e delle forbici

Attorno alle 20 di sabato 15 aprile una pattuglia della Squadra volanti della Questura, durante il consueto servizio di controllo del territorio, in via Emilia a Ospedaletto ha proceduto al controllo di un’auto. I poliziotti si sono insospettiti a causa dell'atteggiamento tenuto dal guidatore, un uomo di 38 anni residente in centro.

Gli operatori hanno così effettuato la perquisizione del veicolo, all'interno del quale hanno scovato: uno sfollagente telescopico, un taglierino, un paio di forbici e un tubo rigido del tutto simile a uno sfollagente. Tutto l’armamentario è stato debitamente sequestrato mentre l'uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e porto illegale di armi, è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di porto illegale di armi bianche e di oggetti atti a offendere.

L’ uomo ha tentato di difendersi e discolparsi con scuse poco credibili, come la necessità di doversi difendere da solo da eventuali aggressioni. I poliziotti, visti i precedenti e la conclamata pericolosità sociale, lo hanno anche segnalato alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura per l'eventuale adozione di una misura di prevenzione da parte del questore.