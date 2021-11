Impedisce l'ingresso agli idraulici e litiga con la Polizia: denunciato

Intervento degli agenti della Questura di Pisa nel pomeriggio di giovedì 18 novembre nella zona Pratale. Un residente di un condominio si è opposto alla richiesta degli idraulici di accedere al locale autoclave per intervenire su una perdita d'acqua. Intervenuti sul posto, gli operatori hanno verificato che l'uomo, un cittadino pisano, aveva chiuso il locale con un lucchetto di sua spontanea volontà, senza avvisare i condomini e neppure l'amministratore.

Alla richiesta degli agenti, l'inquilino ha rifiutato di fornire le sue generalità, opponendo anche resistenza quando gli è stato chiesto di consentire l'ingresso al locale autoclave agli idraulici. Al termine della lite l'uomo, che presentava dei precedenti per disturbo alle persone e oltraggio a magistrato in udienza, è stato accompagnato in Questura dove è stato denunciato per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.